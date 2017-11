A Fundação Cultural de Curitiba promove namanhã), às 19h, na Casa Romário Martins, uma edição do projeto Hora da Prosa com o tema “Curitiba negra: história e memória da presença afro-brasileira na cidade”.

Os palestrantes são a historiadora Joseli Mendonça, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, e o advogado Nei Moreira de Freitas, membro da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná e membro da diretoria da Sociedade 13 de Maio.

Joseli Mendonça, que pesquisa temas relacionados à escravidão e ao período pós-abolicionista, vai falar sobre espaços da cidade de Curitiba que estão relacionados à presença da população negra na história local. De acordo com Joseli, em alguns desses espaços, essa relação é direta, embora ela seja desconhecida de grande parte da população.

Serviço

Hora da Prosa com a historiadora Joseli Mendonça e o advogado Nei Moreira de Freitas

Onde: Casa Romário Martins – Largo da Ordem, 22

Quando: Amanhã, às 19h

Quanto: Entrada franca