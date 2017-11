A Biblioteca Pública do Paraná promove, hoje, um bate-papo sobre o livro Minha vida com o poeta, da escritora Gessy Gesse, que também autografa a obra. A mediação fica a cargo do jornalista e escritor Marcio Renato dos Santos. O evento acontece na Arena BPP, no Hall Térreo, a partir das 15h, e faz parte da programação do Mês da Consciência Negra, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC).

A baiana Gessy Gesse nasceu em 1939 e ficou conhecida nacionalmente nos anos 1970 ao se casar com o poeta Vinicius de Moraes (1913-1980), tornando-se a sétima mulher do Poetinha.

É sobre essa relação que a escritora fala em seu livro. São histórias sobre a convivência do casal, permeadas por comentários sobre a realidade social da Bahia à época.

A escritora, que viveu com o poeta e compostior durante 7 anos, revela como essa relação influenciou a vida e a carreira do autor, em parceria com Tom Jobim, de “Garota de Ipanema” — uma das canções mais tocadas no mundo.

Serviço

Bate-papo e sessão de autógrafos do livro Minha vida com o poeta, de Gessy Gesse

Mediação do jornalista e escritor Marcio Renato dos Santos

Quando: Hoje, às 15 h

Onde: Arena BPP, no Hall Térreo da Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133)

Quanto: Gratuito

Informações: (41) 3221-497