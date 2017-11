“Corpos de Fábrica: Obras de Ana Norogrando (2015-2017)” (foto: F. Zago/StudioZ)

Corpos de Fábrica - Obras de Ana NorograndoO Museu Oscar Niemeyer comemora o seu aniversário hoje às 18h, com a abertura de duas mostras inéditas: “Corpos de Fábrica: Obras de Ana Norogrando (2015-2017)” e a instalação “Intangível”, de Rafael Silveira.

Neste dia, às 19h, acontece também a apresentação da banda “Os Transtornados do Ritmo Antigo” de Rafael Silveira, e lançamento oficial do calendário 2018 elaborado pelo artista.

A artista gaúcha Ana Norogrando apresenta sua produção mais recente, com mais de 50 obras, realizada entre 2015 e 2017. De acordo com o curador Gaudêncio Fidelis, as obras promovem a noção de que a escultura é um corpo em contínua transformação, desde as suas manifestações mais abstratas, derivadas da grade modernista e sua dimensão planar, até a verticalidade ocasional da figura.

A instalação “Intangível”, do paranaense Rafael Silveira, apresenta o complexo processo criativo da obra que faz parte do acervo do MON. Mostra o desenvolvimento do trabalho desde a concepção do experimento pictórico que transita entre as linguagens das artes visuais, da moda, da fotografia, do desenho.

Entrada gratuita

Hoje, quarta, dia do aniversário do MON, a entrada será franca o dia todo, com horário estendido das 10h às 21h e acesso às salas expositivas até as 20h30. MON Loja e MON Café também ficarão abertos até este horário.

Na quinta e sexta, a entrada continua gratuita para todo o público, das 10h às 18h. A programação completa pode ser acessada pelo site: museuoscarniemeyer.org.br

Show

A banda “Transtornados do ritmo antigo” de Rafael Silveira, apresenta-se às 19 horas, no hall do Pátio das Esculturas. A banda mistura jazz primitivo, rock e música étnica. Fundado em 2011 por cinco amigos, o grupo surgiu com a proposta de compor livremente, sem as amarras de se adaptar a nenhuma cena musical já existente. O grupo é formado André Ribeiro: Bandola, banjo; Fred Paegle: Violino e voz; Mateus Azevedo: bateria, percussão e voz; Rafael Silveira: Trumpete e voz e Toshiro: Baixo acústico e voz.

15 anos

Dia 22 de novembro de 2017, o Museu Oscar Niemeyer completa 15 anos de atuação. Neste período já realizou mais de 300 exposições, de artistas nacionais e internacionais. Recebeu mais de 3 milhões de visitantes desde a inauguração. Possui mais de 4 mil obras em seu acervo e recebeu prêmios da ABCA. Indicado como o terceiro melhor museu do Brasil e quinto da América do Sul, está no ranking da publicação inglesa The Art Newspaper entre as mostras mais visitadas do mundo.

Serviço

MON 15 anos

Quando: Quarta-feira, 22 de novembro de 2017

Entrada: gratuita 10h às 21h

Entrada até 20h30

Quinta e sexta, 23 e 24/11

Entrada: gratuita 10h às 18h até 17h30

Programação: Abertura da mostra “Corpos de Fábrica: Obras de Ana Norogrando (2015-2017)”

Horário: 18h. Até 04 de março de 2018

Local: sala 7

Instalação “Intangível”, do artista Rafael Silveira

Horário: 18h

Local: hall do térreo

Lançamento calendário MON 2018

Horário: 18h

Venda: MON Loja

Apresentação da banda “Transtornados do ritmo antigo”

Horário: 19h

Local: hall do Pátio das Esculturas

Calendário MON 2018

Horário: 10h às 18h

MON Loja

Museu Oscar Niemeyer

Onde: Rua Marechal Hermes, 999.

Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h

www.museuoscarniemeyer.org.br