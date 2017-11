SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cadeirante fez cobrança ao prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), durante a entrega das obras de revitalização do viaduto Santa Ifigênia, no centro, na manhã desta terça-feira (21). Segundo ela, a capital paulista não oferece condições de acessibilidade, e Doria "fingiria" uma situação contrária. As imagens do episódio foram veiculadas pelo "SP 1", da Rede Globo. Ao cumprimentar Elizabete Nascimento, Doria perguntou se estava tudo bem, e ela deu a seguinte resposta: "Não. Sabe por quê? Porque é linda a escada, maravilhosa, só não tem acessibilidade para o cadeirante. É muito bom o senhor sentar numa cadeira de rodas num lugar que é plano e fingir que tem acessibilidade, mas aqui não tem. Para chegar aqui foi muito complicado, eu quase fui atropelada", disse a mulher. Em fevereiro deste ano, o prefeito percorreu cem metros em uma cadeira de rodas para testar a acessibilidade de uma calçada durante um mutirão na zona norte. Em nota nesta terça, a prefeitura informou que o viaduto foi reformado por meio de doação e que toda a via é tombada, inclusive a escadaria. Além disso, afirmou que tem "compromisso com a acessibilidade" e que uma das medidas nesse sentido é o projeto de requalificação de calçadões do centro, anunciado para o ano que vem. "Os pisos deverão ser feitos em placas de concreto, a fim de evitar ondulações e buracos. A previsão é que as obras aconteçam em três etapas e ocorram em parceria com a iniciativa privada."