Programação de fim de ano começa hoje

A programação do Natal de Curitiba começa hoje, às 20 horas, e vai até 24 de dezembro. A decoração especial na Rua XV e nas regionais vai embelezar a cidade até 6 de janeiro. A solenidade que lança os festejos de fim de ano acontece no Memorial de Curitiba, no Centro Histórico. Sinos tocarão e "anjos" anunciarão o espírito natalino.

O público também verá apresentações de danças étnicas, do Coral Thalia e da Banda Musical da Caximba, além de uma feira de artesanato e gastronomia. Também hoje, todas as árvores de Natal das dez regionais da cidade serão iluminadas simultaneamente, às 19 horas.

Nos dias seguintes, apresentações musicais ocuparão diversos pontos na cidade, em todas as regionais. As calçadas do Centro Histórico e da Rua XV de Novembro serão os núcleos das festividades durante o mês do Natal. Confira aqui a programação completa do Luz dos Pinhais: Natal de Curitib.

A decoração de Natal também estará presente nos parques Barigui e Tanguá, que receberão árvores iluminadas de Natal. No parque Lago Azul, um presépio iluminado celebrará o nascimento de Jesus. O Jardim Botânico, por sua vez terá decoração especial, com a iluminação da Estufa e da Árvore da Vida, composta por flores vermelhas.