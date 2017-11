Presidente do Santander Cultural defende mostra cancelada em CPI

ANGELA BOLDRINI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Diante de só quatro senadores, a CPI dos Maus Tratos ouviu nesta terça (21) o atual presidente do Santander Cultural, Marcos Madureira. Ele falou sobre a mostra "Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira", cancelada após críticas de grupos conservadores ao conteúdo das obras. Com temática LGBT, a exposição estava em cartaz desde 15/8 no Santander Cultural em Porto Alegre (RS) e deveria permanecer no local até 8/10, mas foi cancelada, em setembro, após acusações de apologia à pedofilia. Na sessão, o presidente da comissão, o senador Magno Malta (PR-ES) -que, em discurso no Senado, já havia chamado a exposição de "acinte à moral"- questionou se Madureira levaria os filhos para a mostra e o interrompeu diversas vezes. Madureira afirmou que a exposição foi cancelada devido a ameaças e disse que as obras não faziam apologia à pedofilia e a outros crimes. "Sabe por que o sr. não me respondeu até agora? Porque não levaria os seus filhos", disse Malta. Ele fez novas críticas ao evento, que afirmou conter obras com "cristofobia, católicofobia, evangélicofobia e familiofobia". Madureira disse que a mostra recebeu 27 mil pessoas, e que um "pequeno grupo de pessoas" que gravou vídeo com parte do evento passou uma visão "totalmente distorcida" de seu conteúdo. A seleção tinha 270 obras de 85 artistas, como Adriana Varejão, Cândido Portinari e Lygia Clark. Os trabalhos tratavam de questões de gênero e, em distintos suportes, abordavam a temática em tons abstratos ou mais explícitos. Não estava presente na sessão o relator da CPI, senador José Medeiros (PODE-MT). Apenas Humberto Costa (PT-PE), Eduardo Amorim (PSDB-SE) e Flexa Ribeiro (PSDB-PA) ouviram o depoimento.