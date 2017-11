Tributo tem de focar renda, afirma relator

FLAVIA LIMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil precisa de uma reforma tributária que transfira o peso da carga que hoje se concentra no consumo para a renda, disse nesta terça (21) o relator da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR). A uma plateia de empresários em São Paulo, Hauly disse que um sistema tributário que onere menos os pobres e, assim, ajude a ampliar o mercado consumidor se tornaria o maior programa de inclusão social do país. Para chegar lá, disse, a melhor saída seria a criação de um imposto único -o "IVA", uma reunião de tributos sobre bens e serviços. Para ilustrar como o sistema atual é regressivo, o deputado disse que a carga tributária bruta de quem ganha até dois salários mínimos é de cerca de 54%. No grupo que recebe mais de 30 salários, não passaria de 30%. No país de forte concentração de renda, disse, "quem pode mais chora mais". Hauly vê espaço para que a reforma tributária seja votada até o primeiro trimestre do ano que vem. Segundo ele, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conhece a proposta e sinalizou que, se ela for apresentada, será encaminhada para votação.