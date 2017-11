Suzana Alves diz por que renegou a personagem Tiazinha

Não foi fácil para a atriz Suzana Alves, 39 anos, se desvincular da Tiazinha, personagem que fez sucesso no extinto ‘Programa H’, apresentado na Band por Luciano Huck na década de 1990. Por um ano, Suzana foi assistente de palco de Huck. Vestia um biquíni preto, usava uma máscara inspirada na Mulher Gato e não largava um chicote da mão. A fama repentina, entretanto, obrigou ela a mudar de vida. “Tive que mudar de casa, mudar de tudo. Por isso fiz pouco tempo [o programa], porque não aguentava mais a fama, o assédio. Não tinha vida e eu era muito nova, queria terminar a faculdade, estudar e não podia fazer mais nada”, disse em entrevista a Luciana Gimenez no programa “Luciana By Night”, da RedeTV! Para a ex-assistente de palco, foi difícil abandonar a personagem. “ Demorei para sair dela e na época me incomodou muito, hoje não mais. Durante um tempo, eu tive que renegar [a personagem]. É um processo como se você quisesse matar um lado seu que você não gosta. Foi muito difícil abandonar a Tiazinha. Você se apega, então parece algo cruel, mas não é”, completa.

Celebridades

Gisele Bündchen perde o posto de modelo mais bem paga do mundo

Gisele Bündchen deixou de ser a modelo mais bem paga do mundo. Depois de 14 anos encabeçando a lista da revista ‘Forbes’ das tops mais bem pagas do ano, este ano a brasileira ficou em segundo lugar, atrás da irmã de Kim Kardashian, Kendall Jenner. Em 2017, Gisele faturou 17,5 milhões de dólares com campanhas publicitárias, já que se aposentou das passarelas em 2015, trabalhando para marcas como Arezzo, Vivara e Carolina Herrera. Já Kendall, ganhou 22 milhões de dólares no último ano, com contratos com marcas como Adidas, La Perla e Esteé Lauder, além de lucrar com posts patrocinados nas redes sociais, com as vendas de seu aplicativo e com o reality ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Novela

Walcyr Carrasco diz que não vai tirar anã de ‘O Outro lado do Paraíso’

O autor da novela “O Outro Lado do Paraíso”, Walcyr Carrasco, afirmou ontem que não vai cortar a personagem Estela, interpretada por Juliana Caldas. Nos últimos dias circulou uma informação da saída da atriz da trama. Na novela, a anã sofre humilhações de Sophia, sua mãe, interpretada pela atriz Marieta Severo. “Alguns sites estão publicando que vou cortar a anã. Mentira! Nunca me passou pela cabeça. É uma das principais personagens!”, disse Carrasco, no Twitter. Ele aproveitou para desmentir os boatos de que teria pedofilia na novela. “Uma loucura!”, comentou.

Premiação

Brasil não ganha nada no Emmy

O Brasil não venceu em nenhuma das oito categorias que disputava no Emmy Internacional, o Oscar da televisão mundial. A cerimônia aconteceu na noite desta segunda (20), em Nova York, com a participação de 44 indicados de 18 países entre as 11 categorias. ‘Velho Chico’ e ‘Totalmente Demais’ perderam para a trama turca ‘Kara Sevda’ na categoria de melhor telenovela. A atriz Adriana Esteves (‘Justiça’) perdeu para a britânica Anna Friel (‘Marcella’). ‘Justiça’ perdeu como série dramática para ‘Mammon II’, da Noruega. ‘Hip-Hop Evolution - The Foundation’, do Canadá, derrotou o ‘Porta dos Fundos’ como melhor programa artístico. Por fim, o ator Júlio Andrade (‘Um Contra Todos’) perdeu como melhor ator para o britânico Kenneth Branagh (‘Wallander’).

Níver do dia

Mark Ruffalo

ator norte-americano

50 anos