Novo sinal que pode ser de submarino desaparecido é detectado, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas fontes disseram ao jornal argentino "Clarín" que novos sinais foram detectados por equipes de apoio e definiram um novo perímetro de busca pelo submarino ARA San Juan, desaparecido desde a última quarta (15). Segundo o jornal, uma frota comandada pela corveta (navio de guerra) Drummond já está a caminho do local onde o sinal foi detectado. O ponto, a 300 km da costa da cidade de Puerto Madryn, coincide com a área indicada pela Marinha dos Estados Unidos, que disse ter localizado com um de seus aviões uma "mancha de calor" a 70 metros de profundidade. O jornal "Clarín" diz que porta-vozes da Marinha e do Ministério da Defesa ainda não confirmaram oficialmente as informações. O ARA San Juan saiu de Ushuaia, no extremo sul do país, e estava em um exercício de vigilância na zona econômica exclusiva marítima argentina. A embarcação se dirigia de volta à sua base em Mar del Plata, ao norte, quando as comunicações foram interrompidas.