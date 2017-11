Libertad sai na frente do Independiente por vaga na final da Copa Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Libertad largou na frente do Independiente por uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana de 2017. Nesta terça-feira (21), no jogo de ida da semifinal, o time paraguaio venceu os argentinos por 1 a 0, em Assunção, com um "gol-relâmpago" marcado aos 27 segundos pelo veterano Óscar Cardozo. Assim que o árbitro assinalou o início da partida no estádio Defensores del Chaco, o Libertad partiu para cima. O começo intenso deu resultado: a bola sobrou para o centroavante Cardozo após lançamento longo e ele chutou forte de perna esquerda, balançando a rede com menos de meio minuto de jogo. Apoiado pela torcida, o Libertad conseguiu manter a vantagem no segundo tempo, mas perdeu Cardozo para o jogo da volta. O experiente centroavante, com passagem de sucesso pelo Benfica, de Portugal, foi expulso por deixar o braço no rosto de um adversário em disputa de bola. Com um a mais, o Independiente se mandou para o ataque e quase conseguiu o empate aos 46 do segundo tempo. O goleiro Muñoz defendeu uma cabeçada à queima-roupa para evitar o gol do time argentino. A segunda partida está marcada para 28 de novembro, terça-feira da próxima semana, no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina. Quem passar vai encarar na final da Sul-Americana o vencedor da outra semifinal, disputada entre Flamengo e Junior Barranquilla, da Colômbia. O jogo de ida acontece nesta quinta (23), no Maracanã.