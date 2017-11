Palmeiras define quanto quer pagar para fechar com Lucas Lima

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem um valor que considera ideal para fechar com Lucas Lima: entre R$ 47 milhões e R$ 50 milhões no pacote contratual que será de cinco anos. O valor inclui o pagamento de salários, bonificações, luvas e comissões para os empresários envolvidos. A Crefisa, patrocinadora da equipe, deve ajudar na operação, mas não necessariamente arcará com 100% dos gastos. O jogador chegará à Academia de Futebol sem contrato após encerrar seu vínculo com o Santos em 31 de dezembro. Ele, inclusive, já foi afastado pelo presidente santista Modesto Roma Jr. Por isso, o Palmeiras não precisará depositar nada na conta da equipe da Vila Belmiro. Embora oficialmente o Palmeiras negue que o negócio já esteja fechado, há uma sinalização do estafe do atleta de que a proposta será aceita, o que gera um clima de otimismo. O nome do jogador já é tratado como natural para o planejamento de 2018. Nas próximas semanas, Neymar pai, um dos responsáveis por gerenciar a carreira do jogador, estará em São Paulo para bater o martelo e, provavelmente, encerrar a novela. Além do pai do craque do PSG, o empresário Edson Khodor, que tem 10% dos direitos econômicos do meia, também vai participar da negociação. No "mundo do futebol", há a certeza de que os valores da operação serão maiores do que o Palmeiras definiu como teto. Clubes que chegaram a se interessar pelo atleta afirmam que o valor será superior aos R$ 60 milhões, o que é negado com veemência pela diretoria alviverde. De acordo com apuração da reportagem com gente ligada ao camisa 10 santista, Lucas Lima recusou há pouco mais de um mês uma proposta de 60 milhões de euros (R$ 229 mi), divididos por quatro anos de contrato, com um time da China. O próprio Santos justifica internamente a perda do jogador com a informação de que o Palmeiras fez uma proposta que ultrapassará a casa de R$ 800 mil mensais (entre salários e luvas) para ficar com Lucas Lima.