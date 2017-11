Eric paga fiança é liberado da prisão em 'Pega Pega'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cíntia (Bruna Spíndola) fica triste por Lourenço não ter lhe reconhecido com o uniforme de camareira. Lourenço comenta com Sérgio que acredita que o roubo do Carioca Palace e o acidente de Mirella tenham uma ligação. Mônica (Julia Lund) cobra o dinheiro de Malagueta (Marcelo Serrado) e avisa que levará seu filho com ela. Athaíde (Reginaldo Faria) nega conhecer Timóteo (Cacá Amaral). Antônia (Vanessa Giácomo) pergunta a Athaíde se ele está protegendo Maria Pia (Mariana Santos). Arlete (Elizabeth Savala) incentiva Pedrinho (Marcos Caruso) a seguir em frente com seus planos. Sérgio avisa a Eric (Matheus Solano) que o juiz o liberou sob fiança, com o confisco do passaporte e o bloqueio de seus bens. Maria Pia vai ao encontro de Eric na saída da prisão.