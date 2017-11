Explosão da bomba atinge Benê e a deixa surda em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A bomba de Dogão explode e Benê (Daphne Bozaski) é atingida. Josefina (Aline Fanju) cuida de Benê. Keyla (Gabriela Medvedovski) desconfia do comportamento de Dogão. Malu (Daniela Galli) confronta Ellen (Heslaine Vieira) e Jota (Hall Mendes), mas MB, Samantha, Felipe e Guto despistam a orientadora. Ernesto alerta Dóris (Ana Flávia Cavalcanti) sobre Dogão. Benê teme ter perdido sua audição e Josefina, Roney (Lucio Mauro Filho) e Keyla a levam para o posto médico. Dóris (Ana Flávia Cavalcanti) reúne professores e alunos para debater o uso de celulares em sala de aula. Tato e Dogão se enfrentam na aula de Ernesto. Dóris decide conversar abertamente sobre a situação do Cora Coralina e Tato e Dogão são eleitos representantes de sua turma. Marta (Malu Galli) volta de Paris e conta a Leide que Lica decidiu passar mais um tempo fora do país. Luís pede o apoio de Marta na luta pela guarda de Clara (Isabella Scherer). O médico diz que Benê teve uma inflamação leve nos tímpanos. Keyla confronta Dogão. Benê se desespera ao não conseguir ouvir sua música.