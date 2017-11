PM apreende 414 quilos de maconha e fuzil no Tatuquara

(foto: Divulgação/PM)

414 quilos de maconha (dividida em tabletes) e um fuzil 556 foram apreendidos por policiais militares da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) na noite desta segunda-feira (21/11) no bairro Tatuquara, região Sul de Curitiba. De acordo com informações da equipe policial os envolvidos tentaram suborná-la com drogas.

Os policiais da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) abordaram um veículo HB20 no bairro Novo Mundo após denúncias de que lá estaria havendo transação de drogas. “Neste carro foram encontrados aproximadamente 3 quilos de maconha e R$58,00 em dinheiro. O condutor, de 26 anos, foi identificado e tentou barganhar com a equipe para ser liberado”, informou o oficial de Relações Públicas do BOPE, tenente Paulo Alexandre.

