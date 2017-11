David Cassidy morre aos 67 nos EUA

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ator da série "Família Dó Ré Mi", cantor e ídolo adolescente nos anos 1970, David Cassidy morreu aos 67 anos na noite desta terça-feira (21) nos EUA. O artista passou o último fim de semana em um hospital da Flórida para tratar de um quadro de insuficiência nos rins e no fígado. A assessora de Cassidy divulgou um comunicado dizendo que Cassidy morreu "ao lado da família, com alegria no coração e livre da dor que o acompanhou por muito tempo". No começo deste ano, Cassidy admitiu que sofria demência após esquecer letras de suas músicas e quase cair durante um show. "Quero me concentrar no que sou, em quem eu sou e como tenho sido, sem quaisquer distrações", afirmou. "Quero amar. Quero aproveitar a vida.", disse à revista "People" após o incidente. O artista, cujos sucessos "Cherish" e "I Think I Love You" fez meninas adolescentes suspirarem nos anos 1970, lutou contra a bebida e problemas financeiros nos últimos anos. Em 2015 ele teve que leiloar sua casa na Flórida depois de pedir falência. Ele foi preso três vezes por dirigir alcoolizado entre 2010 e 2014 e foi obrigado a passar por uma desintoxicação, parte da pena que recebeu em 2014.