Ex-governadores do Rio Anthony e Rosinha Garotinho são presos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A defesa dos ex-governadores Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho confirmaram que ambos foram presos na manhã desta quarta (22) pela Polícia Federal, mas só se pronunciará sobre as prisões quando tiver acesso aos documentos que embasaram os mandados de prisão, o que ainda não aconteceu. As informações são da Agência Brasil. Segundo a assessoria de imprensa, o ex-governador Anthony Garotinho foi preso em seu apartamento na Praia do Flamengo, na zona sul da cidade, enquanto a a ex-governadora foi detida em sua casa em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. A Polícia Federal ainda não se pronunciou oficialmente sobre as prisões, mas a assessoria da corporação no Rio também admitiu a prisão.