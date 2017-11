Uefa inicia votação para time do ano com seis brasileiros; Jesus fica fora

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Uefa divulgou nesta quarta-feira (22) os jogadores disponíveis para votação do time do ano de 2017. Seis brasileiros estão na lista: Daniel Alves, Marcelo, Alex Sandro, Casemiro, Fabinho e Neymar. Gabriel Jesus, destaque do Manchester City, ficou fora. Os goleiros na lista são Gianluigi Buffon, David de Gea, Keylor Navas, Manuel Neuer e Jan Oblak. Esta é a única posição em que nenhum brasileiro está disponível para a eleição. Entre os defensores, além de Daniel Alves, Marcelo e Alex Sandro, estão Antonio Valencia, Davinson Sanchez, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Thomas Meunier, Benjamin Mendy, Joshua Kimmich, Diego Godín, Kamil Glik, Giorgio Chiellini, Dani Carvajal e Leonardo Bonucci. Ao lado de Casemiro e Fabinho, estão entre os meio-campistas disponíveis na eleição Dele Alli, Marco Asensio, Kevin de Bruyne, Christian Eriksen, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Isco, Toni Kroos, Henrikh Mkhitaryan, Luka Modric, Miralem Pjanic, Paul Pogba e Saul Ñíguez. Por fim, no ataque, além de Neymar, é possível votar em Sergio Aguero, Pierre-Emerick Aubameyang, Karim Benzema, Edinson Cavani, Paulo Dybala, Radamel Falcao, Antoine Griezmann, Harry Kane, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Dries Mertens, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luis Suárez. A votação é popular e está disponível no site da Uefa. O time ideal de cada eleitor precisa ser montado no formato 4-4-2.