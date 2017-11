Sem Sasha e Cuesta, Inter treina com nova formação e Nico no ataque

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional será diferente para última partida da Série B. Nesta quarta-feira (22), o time gaúcho foi montado em duas formações diferentes. Primeiro no 4-2-3-1, depois no 4-4-2 com D'Alessandro e Nico López no ataque. Eduardo Sasha e Victor Cuesta não participaram. O primeiro tem um desconforto na coxa esquerda, o segundo realizou atividades físicas especiais. Não há garantia da presença de nenhum deles diante do Guarani, no sábado. Leandro Damião, suspenso, está fora do jogo e não esteve no campo. Odair Hellmann organizou a equipe, inicialmente, no 4-2-3-1, com Edenílson e Dourado como volantes, Pottker na direita, Camilo na esquerda e D'Alessandro centralizado. Nico López na frente. Na zaga, Léo Ortiz entrou na vaga de Cuesta. Depois, D'Alessandro adiantou e a formação virou um 4-4-2, com o argentino e o uruguaio na frente lado a lado. Neste momento, a ordem foi para os meias abertos centralizarem um pouco. A criação de jogadas foi bem positiva. Muitas vezes Nico López ou mesmo Camilo estiveram cara a cara com o goleiro adversário. Desta forma, o time completo para pegar o Guarani tem: Danilo Fernandes; Claudio Winck, Victor Cuesta (Ortiz), Thales e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Camilo, Pottker e D'Alessandro; Nico Lóepz. Inter e Guarani se enfrentam no sábado às 17h30 (de Brasília) no Beira-Rio. Caso o Colorado vença a partida e o América-MG não ganhe do CRB, em Belo Horizonte, o time gaúcho conquista a segunda divisão.