Petrobras protocola documentação para oferta de ações da BR Distribuidora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Petrobras protocolou nesta quarta (22), na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a documentação necessária para a oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da BR Distribuidora. As informações são da Agência Brasil. Segundo a nota da estatal, a oferta se deu em cumprimento às exigências expedidas pela pela própria CVM. A companhia informou que divulgou ainda o aviso ao mercado e o prospecto preliminar referentes à oferta, “a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da CVM, obedecendo às demais disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, incluindo esforços de colocação das ações no exterior”. O preço de venda das ações da BR será fixado após a apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, procedimento a ser feito no Brasil e no exterior. Segundo a Petrobras, a oferta está sujeita à concessão dos registros pela CVM e às condições de mercado.