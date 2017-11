Mugabe se junta a lista de ditadores africanos depostos como Gaddafi, Mubarak e Abacha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Robert Mugabe renunciou na terça-feira (21) à Presidência do Zimbábue, pondo fim a 37 anos de ditadura no país. Com isso, ele se juntou a uma longa lista de líderes autoritários africanos que deixaram o poder, seja por meio de golpes, de assassinatos ou de revoltas populares. Conheça abaixo alguns dos principais ditadores africanos depostos. DITADORES AFRICANOS DEPOSTOS - Muammar Gaddafi - Líbia (1969-2011) Governou a Líbia por 42 anos, após um sangrento golpe militar levá-lo ao poder em 1969. Implantou uma ditadura de ares socialistas e matou milhares de opositores. Foi assassinado por rebeldes em 2011, em meio à Primavera Árabe - Hosni Mubarak - Egito (1981-2011) Era vice do presidente Anwar Sadat, assassinado em 1981. Assumiu o poder e implementou uma ditadura militar marcada pela corrupção e pela repressão aos opositores. Foi forçado a renunciar em 2011, em meio aos protestos da Primavera Árabe que tomaram o Cairo - Idi Amin - Uganda (1971-1979) Assumiu após um golpe militar e liderou a mais sangrenta ditadura do continente. Estima-se que os mortos por seu regime cheguem a 500 mil. Fugiu do país durante a guerra com a Tanzânia, buscou refúgio na Líbia e depois na Arábia Saudita, onde morreu em 2003 - Sékou Touré - Guiné (1958-1984) Primeiro presidente eleito da Guiné, em 1958, baniu todos os partidos políticos exceto o seu. Acusado de diversos casos de execuções extrajudiciais, morreu em 1984 após sofrer um ataque cardíaco - Hissène Habré - Chade (1982-1990) Depôs o recém-eleito presidente Oueddei em 1982 e liderou um regime acusado de matar 40 mil opositores e torturar 200 mil pessoas em oito anos. Foi deposto pelo seu ex-comandante das Forças Armadas, Idriss Déby, que governa o Chade até hoje - Francisco Macías Nguema - Guiné Equatorial (1968-1979) Primeiro presidente do país, executou membros da própria família, ordenou a morte de vilarejos inteiros e proibiu que os cidadãos deixassem o país. Foi deposto pelo próprio sobrinho, Teodoro Obiang Nguema, que condenou o tio ao fuzilamento por genocídio - Sani Abacha - Nigéria (1993-1998) Chegou ao poder depois que a eleição de 1993 foi anulada. Derrubou a inflação e aumentou as reservas do país, mas violou direitos humanos e aprisionou grande parte dos opositores. Morreu em 1998 no palácio presidencial em circunstâncias não esclarecidas