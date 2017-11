Torcida vai decidir o valor do ingresso do Paraná Clube

(foto: Divulgação/Paraná Clube)

No próximo sábado, às 17h30, o Paraná Clube entrará no gramado do Couto Pereira com a sensação do dever cumprido. Para isso, a diretoria do clube, que espera mais uma vez lotar a casa rival, lança na noite desta terça-feira (21) a campanha: “QUANTO VALE?”.

A ação publicitária intima os Tricolores a dizerem quanto vale este momento que o clube vive. Quanto vale estar no estádio, conferindo de perto a emoção do acesso?

Confira o que diz um trecho do filme promocional: “Três mil seiscentos e cinquenta dias depois, nós voltamos. E diz uma coisa: quanto vale isso pra você? Quanto vale ter de volta aquela vontade de abrir o jornal cedo na segunda-feira? Quanto vale ver renascer o orgulho de vestir essa camisa? Quanto vale? (...)"

O material (que pode ser visto na íntegra nas redes sociais do clube) é finalizado com uma convocação: “Quanto vale ter a chance de fazer uma festa inesquecível em mais um estádio de Curitiba? Paraná Clube x Boa Esporte. Sábado, 17h30. Couto Pereira. Ingressos à venda na Vila. E o valores, diga você: quanto vale?

Diretoria

O Presidente do Clube, Leonardo de Oliveira, comentou a proposta: “Todo paranista sabe quanto esperou por este dia. Por isso, mais do que determinar um valor fixo nos ingressos, resolvemos abrir as portas do estádio para todos. Desde os que podem contribuir, até para os menos favorecidos. Trouxemos o jogo para um estádio maior e tornamos a partida em mais um momento de união. Esperamos que os paranistas venham e contribuam com quanto puder. Se tem condição de pagar R$ 20? Paga vinte. Acha que vale mais e pode pagar R$ 50, paga cinquenta. Esse dinheiro será muito importante para o clube neste fechamento de ano. E, temos certeza, que este o time e o clube merecem demais este apoio".

Todo o lucro líquido das doações feitas será revertido para o pagamento dos compromissos do clube relativos à premiação de atletas e funcionários do futebol. Seguindo determinação da CBF, os ingressos terão um valor mínimo de venda: R$ 20 (meio ingresso / preço único com a camisa) para todos os setores. Em troca da contribuição os paranistas receberão de lembrança “ingressos especiais”, correspondentes aos valores doados em cada entrada.

Confira o vídeo da campanha: https://goo.gl/z2hC4o

Sócios

Os associados do Paraná Clube terão acesso ao estádio com os seus smart cards (sem a necessidade de troca por ingressos). Guerreiros da Curva ficarão na curva principal do Couto Pereira – entrada pela Rua Amâncio Moro – e os demais sócios (Força da Reta, Valente das Sociais, Cativa e Camarotes) irão utilizar as cadeiras sociais, inferiores e superiores, do estádio.

Os sócios também podem adquirir ingressos na Central do Sócio, na Vila Capanema. Limitado a 5 ingressos por associado.

Horário das bilheterias / Vila Capanema

Quarta: das 14h às 20h

Quinta/Sexta: das 9h às 20h

Sábado: das 9h às 14H

Horário das Bilheterias / Couto Pereira

Sábado: das 15h até o término do 1º tempo

Serviço

O valor mínimo de cada ingresso é R$ 20, em qualquer setor do estádio

Crianças até 6 anos não pagam ingresso na arquibancada*

Crianças até 2 anos não pagam ingresso na cadeira*

*Obrigatório documento

Limite de 5 ingressos por pessoa