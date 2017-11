Bauza é demitido de seleção após três jogos

Site da Fifa noticia a demissão de Bauza (foto: Reprodução/Fifa.com)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação de Futebol da Arábia Saudita oficializou nesta quarta-feira (22) a demissão do técnico Edgardo Bauza. O argentino comandou o selecionado por apenas três jogos, em pouco mais de dois meses. O desligamento ocorreu após derrota por 1 a 0 para a Bulgária, quando o treinador argentino foi criticado por Turki Al-Sheikh, autoridade geral do esporte no país. "Eu segui os últimos amistosos da seleção nacional. Claramente, não há identidade, e os resultados são insatisfatórios. Bauza está sob o microscópio", afirmou Turki Al-Sheikh, por meio de sua conta no Twitter.

O ex-treinador do São Paulo assumiu a Argentina no dia 11 de agosto do ano passado. Foi demitido do cargo em abril e contratado pela seleção dos Emirados Árabes para tentar se classificar para a Copa do Mundo restando apenas três partidas para o fim das Eliminatórias, mas falhou e foi novamente mandado embora. Em setembro, Bauza foi contratado pela Arábia Saudita, seleção classificada para a Copa de 2018. Estreou com vitória por 5 a 2 sobre a Jamaica. Depois, perdeu para Portugal antes de sofrer a derrota para a Bulgária em seu terceiro jogo no comando da seleção.