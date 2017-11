Procon monta plantão de atendimento para Black Friday a partir desta quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, vai realizar um plantão especial de atendimento aos consumidores durante a Black Friday deste ano, que começa oficialmente na sexta-feira (24). Os consumidores que se sentirem lesados poderão registrar suas reclamações pelo telefone 151 já a partir das 18h da quinta-feira (23) e até 1h do dia 24 -no mesmo dia, o atendimento prossegue das 6h às 22h. No site do Procon haverá um formulário especial para reclamações e denúncias disponível também a partir das 18h do dia 23. Nas redes sociais, os usuários poderão usar a hashtag #ProconSPdeolhonaBlackFriday para denunciar problemas como maquiagem de desconto -situação em que o fornecedor eleva o preço do produto antes de anunciar a promoção-, cancelamento da compra sem justificativa, preços abusivos de fretes, entre outros. Para coibir uma das reclamações mais recorrentes dos anos anteriores -anúncios de falsas promoções e descontos-, o órgão tem monitorado o preço de alguns produtos desde setembro nos sites das principais redes varejistas. Nos dias 23 e 24 haverá fiscalização física também, com fiscais percorrendo comércios de rua, shoppings centers, supermercados e hipermercados. O plantão montado pelo Procon em 2016 registrou 2.040 atendimentos. Os principais problemas relatados foram: pedido cancelado sem justificativa (35,6%), produto/serviço anunciado indisponível (11,8%), mudança de preço ao finalizar a compra (11,5%) e maquiagem do desconto (8,7%). A empresa mais reclamada foi a Adidas, seguida pelos grupos Pão de Açúcar (Pão de Açúcar, Extra, Pontofrio e Casas Bahia) e B2W (Americanas.com, Submarino e Shoptime). DICAS E DIREITOS Antes de sair aproveitando a Black Friday, analise a real necessidade daquela compra e defina o orçamento máximo que pretende gastar, recomenda o Procon. A orientação é que não seja comprometido mais de 30% do seu rendimento com dívidas, prestações, financiamentos ou parcelamentos. Verifique os preços antecipadamente. Isso pode ser feito por meio dos sites das empresas que participarão da Black Friday e de outros fornecedores, inclusive na data da liquidação. "Não esqueça de observar atentamente a descrição do produto, compare-o com outras marcas e certifique-se de que ele suprirá suas necessidades." Quem for fazer uma compra on-line durante a Black Friday deve procurar no site a identificação da loja (razão social, CNPJ, endereço e canais de contato). "Caso ocorra algum problema, localizar a empresa será fundamental para a devida solução. Se o fornecedor não possuir essas informações, é recomendável escolher outro", diz o Procon. Evite sites que exibem como forma de contato apenas um telefone celular ou e-mail gratuito. "Cuidado com ofertas recebidas por e-mail... E jamais faça transações on-line em computadores desconhecidos (lan houses, cyber cafés, máquinas ou redes públicas), pois eles podem não estar adequadamente protegidos", recomenda o órgão. Cuidado com o preço do frete. "No ano passado algumas lojas elevaram muito as taxas cobradas para a entrega, fazendo com que o desconto oferecido no produto acabasse não valendo a pena para o consumidor", afirma o Procon. Verifique o preço antes de finalizar a compra e se achar que ele é abusivo, denuncie. Com a compra efetuada, imprima ou salve todos os documentos (telas) que demonstrem a realização da compra e a confirmação do pedido (comprovante de pagamento, contrato etc).