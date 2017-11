Escalado por Temer, Aécio atua como articulador da reforma da Previdência

GUSTAVO URIBE E TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com dificuldades junto à base aliada, o presidente Michel Temer escalou o senador Aécio Neves (PSDB-MG) para atuar como uma espécie de articulador e tentar reduzir as resistências à votação da reforma da Previdência. Em encontro fora da agenda oficial, o peemedebista se reuniu com o senador na manhã desta quarta-feira (22) e lhe pediu que o partido feche questão favoravelmente à mudança nas aposentadorias. Na terça-feira (21), o tucano disparou telefonemas para deputados da sigla, pedindo que votem favoravelmente às mudanças nas aposentadorias. A ideia é que o senador identifique quais parlamentares estão resistentes à iniciativa para que o presidente os convoque para conversas particulares, no Palácio do Planalto. O receio do presidente é de que um eventual desembarque do PSDB do governo federal, decisão que pode ser tomada na convenção nacional da sigla, interfira no placar da proposta. Segundo relatos, o senador tem afirmado que o grupo do partido que defende a saída da Esplanada dos Ministérios é contrária à agenda de reformas do presidente. A proximidade de Aécio e Temer tem incomodado deputados e senadores tucanos. Ele havia prometido aos dirigentes da sigla manter-se afastado das articulações com o governo federal. Ele usou o argumento por mais de uma vez para manter-se como presidente licenciado da sigla. Na ocasião, prometeu mergulhar na política mineira para avaliar sua situação eleitoral no ano que vem e distanciar-se da cena nacional, mas segue atuando como principal articulador do governo no PSDB.