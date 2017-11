Alan Santos e Dodô vão deixar o Coritiba

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Aos poucos, o elenco do Coritiba de 2017 vai clareando as opções para 2018, ainda que restem duas partidas para o final do Brasileirão. Depois de confirmar que o lateral-direito Dodô será negociado com o futebol europeu, a diretoria coxa-branca confirmou que o volante Alan Santos não renovará contrato e deverá defender uma equipe mexicana em 2018. O nome do time não foi revelado.

Ovolante havia sido especulado no Atlético-PR, rival do Coritiba, mas nem o empresário de Alan Santos, nem o Atlético-PR confirmaram qualquer negociação. Já a diretoria do Coritiba revelou que ele há dois meses já havia firmado um pré-contrato com a equipe mexicana, mas não abriu o nome do clube.

O lateral-direito Dodô já teve seu destino definido e irá ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Coritiba receberá 2 milhões de euros pelo jogador e ficará com parte dos direitos, ainda com percentual a ser definido. O Shakhtar ganhou a preferência em relação a uma proposta do Benfica, de Portugal. Dodô tem 19 anos e foi formado na base do Coritiba. Defendeu também a seleção brasileira Sub-17. Nesta temporada, teve algumas chances como titular na lateral, mas acabou perdendo espaço com a chegada de Léo, que veio do Atlético-PR. Nos últimos jogos, o técnico Marcelo Oliveira experimentou Dodô como meia.