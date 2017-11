Disney marca para 8 de dezembro estreia do curta de Olaf sobre tradições de fim de ano

BEATRIZ FIALHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro curta protagonizado pelo simpático boneco de neve Olaf estreia no Brasil no dia 8 de dezembro, no Disney Channel. A animação, que será exibida às 20hs no canal, deveria para acompanhar o filme "Viva - A Vida É Uma Festa" -que só será lançado em 2018. Dublado no Brasil pelo humorista Fábio Porchat, esta é a terceira aparição do boneco de neve e o segundo curta da franquia Frozen (o primeiro, "Frozen: Febre Congelante", foi lançado em 2015). O longa principal foi premiado com um Globo de Ouro de melhor animação e arrecadou cerca de US$1,27 bilhão (R$ 4,15 bilhões). Bem-humorado, curioso e atrapalhado, Olaf sai em busca de tradições de fim de ano para sua família, afinal, ele faz de tudo para ver as irmãs Elsa e Anna felizes. Junto da rena Sven, Olaf passeia pelo reino de Arendelle conhecendo diferentes costumes e celebrações, que não se resumem, apenas ao Natal. O produtor Roy Conli explica a proposta de abordar diferentes tradições: "Quando nos propusemos a fazer este filme nós pensamos que todos deveriam se sentir incluídos e não queríamos excluir ninguém". Além da comemoração cristã, o curta aborda costumes nórdicos e judaicos. Para os diretores Stevie Wemers-Skelton e Kevin Deters, Olaf é o personagem ideal para fazer este tipo de descoberta. Criado há apenas seis meses (seguindo a cronologia do filme inicial), o boneco de neve é curioso e livre de preconceitos -"Como uma criança", explicam. "Ele ainda não entende o mundo. Então pensamos que seria interessante colocá-lo em uma missão em que ele aprendesse [novos costumes]", disse Deters. Sobre isso, Conli comentou: "O que ele aprende é que cada um tem sua tradição e não importa muito qual seja, contanto que seja uma tradição". Para o diretor, a temática principal do filme (assim como a dos outros filmes da série Frozen) é a relação com a família e que o respeito à diversidade é um dos principais valores da marca. "O curta, na verdade, é sobre como as diferentes famílias celebram diferentes festas. Uma das coisas que buscamos abordar ao longo dos anos é que família não significa, necessariamente, família biológica; mas também a família que você constrói, como a do Olaf", explicou ele. No desenho, Olaf foi criado por Elsa, que vive com a irmã Anna no castelo dos pais, que faleceram.