Festival da Canção de Pinhais tem inscrições prorrogadas

(foto: Divulgação)

As inscrições para o 8º Festival da Canção de Pinhais (FECAPI) foram prorrogadas. A iniciativa é promovida pela Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Os interessados em participar devem se inscrever, até o dia 22 de novembro, pessoalmente no Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann ou via correio.

O evento, que acontecerá no dia 2 de dezembro, além de impulsionar a criatividade musical, também busca promover o intercâmbio cultural e estimular a valorização da produção local.

Podem se candidatar artistas solo, duplas, trios ou bandas, nas categorias Amador, Profissional, Cover e Iniciante. O festival aceitará músicas nacionais, sejam elas inéditas, covers ou interpretações e poderão participar artistas de todo o território nacional.

Para consultar o regulamento favor acessar o link http://www.pinhais.pr.gov.br/semel/cultura/FreeComponent782content13283.shtml

Serviço

O Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann fica na Rua 22 de Abril, 305, no Centro de Pinhais. Mais informações pelos telefones: (41) 3912-5241 e (41) 3912-5253 ou pelo e-mail: fecapinhais@gmail.com. Para consultar o regulamento acesse o site da Prefeitura.