Balé Teatro Guaíra vai à Alemanha com turnê

(foto: Divulgação)

O Centro Cultural Teatro Guaíra vive uma fase áurea. No mesmo mês em que o tradicional Teatro de Comédia do Paraná retorna à ativa com direção de Gabriel Vilela em “Hoje é Dia de Rock” e a Orquestra Sinfônica do Paraná estreia com nova formação dando a largada para uma série de concertos sob a regência do maestro titular Stefan Geige; o Balé Teatro Guaíra, por sua vez, embarca 11 de seus bailarinos para uma circulação inédita por nove cidades alemãs neste domingo (26). A viagem internacional, na verdade, dá sequência a uma série de projetos que a companhia tem colocado em prática.

O ano de 2017 tem dado ao BTG a oportunidade de reforçar uma de suas missões já tão conhecidas: levar a arte paranaense para além das fronteiras da capital e do Estado. A turnê do espetáculo Carmen pelo Nordeste do Brasil no mês de outubro é um exemplo. A montagem foi aclamada na Bienal de Dança do Ceará (em Fortaleza) e no Festival Cena Cumplicidades (no Recife) após estreia em Curitiba com o acompanhamento da Orquestra Sinfônica do Paraná.

Em novembro, foi a vez de o BTG lotar a plateia do Guairão com a apresentação de “Balé Teatro Guaíra dança Wachter, Winkler e Scafati”, espetáculo decorrente do trabalho de três coreógrafos internacionais junto aos bailarinos da companhia por meio do projeto BTG X Alemanha. A montagem abriu as portas para a companhia seguir em turnê por terras germânicas com embarque previsto para este domingo (26). A companhia só havia se apresentado na Europa uma única vez, em 1984, na cidade de Lisboa, com O Grande Circo Místico.

De acordo com Cintia Napoli, diretora do BTG, a companhia encontra-se em um momento de importante representatividade no cenário nacional e há muito o que se comemorar com a viagem deste domingo: “estamos prestes a levar um pouco da nossa história para lugares distantes e retornar com ricas impressões da cultura europeia. Trata-se de um intercâmbio cultural de grande valor, tanto para o Balé Teatro Guaíra, que artisticamente se fortalecerá com esta intensa troca cultural, como para o espectador de forma geral”.

O BTG vai embarcar com 15 pessoas (entre bailarinos e equipe técnica) às 19h45, no Aeroporto Afonso Pena. O projeto BTG X Alemanha é decorrente da parceria entre o Centro Cultural Teatro Guaíra, a Asssociação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra - ABABTG, o Internationales Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart e a SoloConnection.

Turnê pela Alemanha

Balé Teatro Guaíra dança Wachter, Winkler e Scafati

Cidade: Karlsruhe.

Data: 28/11. Local: TANZ Karlsruhe - Staatstheater - Kleines Haus

Cidade: Stuttgart.

Data: 29/11. Local: TREFFPUNKT Rotebühlplatz

Cidade: Regensburg

Data: 01/12. Local: Regensburger Tanztage –Theater Universität

Cidade: Ulm

Data: 02/12. Local: Theater Ulm - Podium

Cidade: Lindau

Data: 03/12. Local: Theater Lindau

Cidade: München

Data: 5 e 6/12. Local: Schwere Reiter

Cidade: Braunschweig

Data: 08/12. Local: Staatstheater Kleines Haus

Cidade: Heidelberg

Data: 10/12. Local: Hebelhalle

Cidade: Augsburg

Data: 11 e 12/12. Local: Brechtbühne