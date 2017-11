Natale Felice de Santa Felicidade acontece neste sábado

(foto: Divulgação)

No próximo sábado, dia 25 o Natale Felice em Santa Felicidade vivera mais uma edição. O Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de Santa Felicidade marca o início das festividades do Natal. A apresentação acontece às 15 horas, na Av. Manoel Ribas 5.480, loja Florybal Chocolates.

Natale Felice vem repleto de atrações para o público que acompanha as novidades de Santa Felicidade, ponto turístico de Curitiba. Neste período mágico, o bairro contará com decorações natalinas e apresentações culturais. Evento totalmente gratuito, onde todos poderão assistir e participar dos shows.

O Natale Felice é promovido pela Associação do Comércio e Indústria de Santa Felicidade, ACISF, e pela Florybal Chocolates. Na última edição a decoração natalina em diversos pontos atraiu turistas e moradores.

O evento está em sua quarta edição e contará com outras atrações como Coral Allegro, Hora do Conto com a nonna Hilda Serenato (contação de histórias tradicionalmente natalinas), apresentação de personagens infantis, o projeto Ajude o Papai Noel, concurso de desenho “Pintando o Natal em Santa Felicidade”, para crianças de oito a 12 anos, a chegada do Papai Noel, além da tradicional decoração natalina. “Estamos prontos para recebermos os visitantes”, conta um dos organizadores do evento, Volnei Tregansin, da Florybal Chocolates Caseiros.

Para Thaisa Campestrini, presidente da ACISF, “esse momento é fundamental para que possamos consolidar o Natal de Santa Felicidade como atrativo turístico”, destaca.

A programação deste ano, que acorrerá de 25 de novembro a 23 de Dezembro de 2017, irá privilegiar os artistas locais e colaboradores da comunidade italiana.

Confira a programação!

Apresentação do Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de Santa Felicidade

Espetáculo de dança

Classificação: Livre

Duração: 30 minutos

Horário: Às 15h

Data: 25 de novembro

Apresentação Hora do Conto com a nonna Hilda Serenato

Contação de histórias

Classificação: Livre

Duração: 40 minutos

Horário: Às 10h

Data: 02 de Dezembro

Apresentação do Coral Allegro de Santa Felicidade

Coral (Músicas italianas e natalinas)

Classificação: Livre

Duração: 30 minutos

Horário: Às 20h

Data: 06 de Dezembro (Quarta-feira)

Concurso de desenho Natale Felice “Pintando o Natal em Santa Felicidade”

Concurso cultural – Performance de desenho ao Vivo.

Classificação: De oito a 12 anos

Duração: 60 minutos

Horário: Às 10h

Data: 16 de Dezembro

Personagens infantis - Atração fixa

Venha conhecer os seus personagens favoritos de desenhos e filmes

Classificação: Livre

Duração: Finais de semana (Sábado e domingo)

Horário: Das 14h às 18h

Datas: Todos os finais de semana

Chegada do Papai Noel

Venha conhecer o bom velhinho na Terra Mágica Florybal

Classificação: Livre

Duração: 120 minutos

Horário: Às 15h

Data: 23 de Dezembro

Campanha “Ajude o Papai Noel”

Ajude o Papai Noel do Natale Felice. Doe um brinquedo!

Ponto de arrecadação: Loja da Florybal Chocolates. Avenida Manoel Ribas 5.480.

Data: 20 de novembro a 18 de dezembro

SERVIÇO

4ª Edição Natale Felice

De 25 de novembro a 23 de dezembro

Local: Av. Manoel Ribas, 4.480 - Florybal Chocolates Caseiros

Bairro: Santa Felicidade