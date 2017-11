Fundação BB anuncia vencedores de prêmio de tecnologia social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os vencedores da 9ª edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social -a primeira internacional- serão anunciados nesta quinta-feira (23), em Brasília. Os 21 finalistas já saem da noite com um troféu e um filme documentário sobre a iniciativa. Já os vencedores das categorias nacionais -Água e Meio Ambiente; Agroecologia; Economia Solidária; Educação; Saúde e Bem-Estar e Cidades Sustentáveis e Inovação Digital- receberão R$ 50 mil para expansão e melhoria das tecnologias. Os finalistas foram avaliados por uma comissão julgadora, composta por técnicos da fundação, especialistas de organizações da sociedade civil e por representantes de entidades privadas e governamentais, segundo critérios de interação com a comunidade, possibilidade de reaplicação e, especialmente, pela efetiva transformação social. Auditados pela KPMG Auditores Independentes, os nomes dos vencedores só serão conhecidos durante a cerimônia. Realizado desde 2001, o prêmio bianual é considerado uma das principais ferramentas de identificação e reconhecimento de tecnologias sociais em todo o país. Este ano, foram 735 inscrições da América Latina, das quais 173 receberam certificação e passam a fazer parte do Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil, uma base de dados on-line que reúne cerca de mil metodologias reconhecidas por promoverem a resolução de problemas comuns às diversas comunidades brasileiras. PRÊMIO FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL DE TECNOLOGIA SOCIAL (CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil) QUANDO Qui. (23): 19h30 ONDE SCES Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50, Asa Sul, Brasília, DF.