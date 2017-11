Gato brasileiro é eleito o melhor do mundo no World Cat Show 2017

(foto: Silvia Prata)

O gato brasileiro Mingus, da raça Norueguês da Floresta, foi o vencedor do World Cat Show 2017, na categoria Melhor da Variedade (Best in Variety). A edição deste ano da maior premiação mundial de beleza entre gatos de diversas raças foi realizada em Rijswijk, Holanda, nos dias 28 e 29 de outubro e contou com patrocínio da ROYAL CANIN®, referência global em nutrição para gatos e cães.

Durante os dois dias de evento, mais de 1700 gatos foram julgados em 5 categorias, por 28 juízes de diferentes nacionalidades. Mingus, foi vencedor da categoria de pelo semi-longo, na qual competiu com mais de 600 gatos.

Para a sua criadora, Danieli Cypriano, do Gatil Miadore, no Paraná, dois fatores foram determinantes para o sucesso na competição: “Mingus adora participar dos shows e apresentou um excelente padrão dentro da raça. Mas esse sucesso só foi possível por conta da alimentação de qualidade que oferecemos diariamente. Ele tem um paladar muito exigente e o alimento certo faz a diferença. Seus pelos nascem brilhantes e abundantes, além de ele ficar claramente mais forte. Sua exuberância fez toda a diferença na frente dos jurados”.

Para a ROYAL CANIN® apoiar as exposições e os criadores de gatos é uma oportunidade para reforçar a importância dos cuidados e da nutrição para a longevidade e o bem-estar dos pets. “Os criadores brasileiros que apoiamos são apaixonados por seus pets, assim como nós. É um orgulho poder contribuir com a saúde e a beleza desses animais através de uma nutrição de qualidade”, afirma Mariana Rocha, Gerente de Produto do Canal Profissional da Royal Canin.

O FIFe World Cat Show, organizado pela Federação Internacional de Felinos - FiFe (Fédération Internationale Féline – FIFe), é o mais conceituado evento do gênero. Para mais informações sobre a competição, acesso site.