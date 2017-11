Confira os destaques do Salão do Automóvel que começa nesta quinta em Curitiba

A capital paranaense recebe a partir desta quinta-feira (23) um dos maiores eventos do setor automotivo do país, a 17º Salão do Automóvel de Curitiba, que reunirá as principais marcas mundiais, através de seus concessionários, no Expo Renault Barigui. O evento tem como objetivo apresentar novidades e lançamentos do setor para 2018 e fomentar os negócios. Os visitantes poderão conferir a exposição de diversos modelos, que vão dos superesportivos, aos antigos “fora-de-série”, além de motocicletas e embarcações, o que torna o evento uma mostra ampla e diversificada. A feira acontece até dia 27 de novembro, segunda-feira, e tem a expectativa de atrair 40 mil visitantes.

A importadora oficial das marcas Ferrari, Maserati e Rolls-Royce no Brasil, a VIA ITALIA, estará presente no evento trazendo os superesportivos. Estão confirmados para o Salão a Ferrari 458 Italia, Maserati Levante, Maserati Quattroporte e Rolls-Royce Ghost.

A CURITIBA ANTIQUE CAR museu de carros antigos estará expondo quatro veículos antigos, “fora-de-série”, o Ford Skyliner 58, Mustang Fastback 66, Corvette 59 e Romisseta 60.

O GRUPO LELAC PEUGEOT vai apresentar diversos modelos. Destaque para os lançamentos: o SUV 3008, considerado o carro do ano na Europa, e mais novo furgão da Peugeot a Expert. Também estarão na feira o utilitário Partner e a linha de passeio com os modelos: Peugeot 208 Griffe, 308 Business e o 2008 Griffe.

A FIAT BARIGÜI irá apresentar o Argo, que é o lançamento da Fiat neste ano, expostos nas três versões: Drive 1.0, Precision 1.8 mecânico e HGT 1.8 automático Open Edition. Além disso, apresentam os modelos Toro e o Mobi.

A FORD BARIGUI terá no estande os modelos Ford Ka Preto, Fusion Branco, EcoSport Azul, New Fiesta Prata, Focus Hatch Branco, Ranger e Ford EDGE.

A JEEP FLORENÇA apresenta como lançamento o Jeep Compass Sport Flex 4x4. Também terão os modelos Compass Limited Diesel Preto, Renegade Limited Diesel Branco, Compass Longitude Flex Marron, Renegade Sport MT Flex Branco , Renegade Longitude Flex Vermelho e o Compass Sport Prata 4x4.

A EURO IMPORT MINI Curitiba terá em destaque no Salão a Mini Countryman, que foi lançada em fevereiro no Brasil, como a SUV da Mini, e a nova versão John Cooper Works com 231cc. O Countryman ALL4 2.0, 192cc, 5 portas, na versão completa, e outros modelos também com menos opcionais. O Mini Cooper S top 2.0, 192cc, 3 portas, top de linha, e outros modelos com menos opcionais.

EURO IMPORT JAGUAR LAND ROVER terão como destaque no estande os modelos Rover Range Rover Velar e Land Rover New Discovery, mas além deles, estarão expostos o Range Rover Evoque, Jaguar Xe Pure e Jaguar F-pace S.

A CCV CHEVROLET traz para o Salão os lançamentos Chevrolet Equinox e o carro elétrico Chevrolet Bolt. Também estarão no estande Cruze Turbo, Tracker Turbo, S 10 (100 anos) e Trailblazer.

NISSAN BARIGUI, traz o Nissan Kicks 2018, produzido no Brasil, que ganhou novas versões e cores e conta com câmera 360 graus inteligente. Também, a nova Frontier 2.3 turbo, com 190 cavalos.

A empresa F1 MOTORSPORTS estará com veículos Can-Am, motos aquáticas Sea-Doo e dos motores de popa Evinrude. Na feira estará em destaque o lançamento do modelo UTV Maverick X3 XRS 2017. Também estarão expostos os quadrículos ATV nos modelos Outlander 570 HO e Outlander 570 Max DPS. Os Jet Ski expostos serão nos modelos RXP-X 300, WAKE 155, GTR-X 230, GTR 230 e GTI 130 SE.

Na parte de motos, a BRAVA KAWASAKI ITAJAI SC estará expondo motos de altas cilindradas premium. Os lançamentos estarão com preços promocionais na feira, com os modelos Z 900 e Versys X 300.

SIMULADOR DE CORRIDA

A empresa DIRECT SIMULADORES chega ao Salão do Automóvel de Curitiba com o cockpit de simulação de corrida. Destaque para o Chassi com movimento, volante fórmula 1, pedais, tela 55" e óculos de realidade virtual. O cockpit estará disponível para venda, completo. A empresa também faz locação do equipamento para eventos.

O SALÃO