Integrante do Backstreet Boys é acusado de estupro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Melissa Schuman, 33, ex-integrante da banda norte-americana Dream, escreveu texto em seu blog acusando Nick Carter, 37, do grupo Backstreet Boys, de estupro. Ela afirma que o fato aconteceu em um apartamento de Carter quando tinha ela 18 anos e ele 22. Segundo Schuman, a convite de Carter, ela o visitou em seu apartamento, junto com uma amiga, em um dia de folga durante gravações de um filme para TV. Ela conta que em determinado momento ele pediu para que ela fosse até seu escritório para ouvir uma música que ele estava compondo e eles ficaram sozinhos. Depois, começaram a se beijar e ele fez sexo oral nela contra sua vontade. A cantora diz que, em seguida, ele a levou para uma cama e a estuprou.

No texto, ela diz que tentou fazer a denúncia mas foi desencorajada sob o argumento de que Carter tinha bons advogados e que a denúncia poderia se voltar contra ela e resultar em humilhações. A denúncia repercutiu na internet e seguidores do Backstreet Boys associaram o relato de Schumann com fatos narrados pelo cantor no livro "Facing the Music And Living to Talk About it" ("Encarando a música e vivendo para falar sobre isso", em tradução livre)", de 2012. No livro, ele fala de festas, uso de drogas e de comportamento dos quais ele se arrepende.

ASSÉDIO EM HOLLYWOOD

As novas acusações contra Nick Carter se somam a diversos casos de assédio sexual e estupro em Hollywood reportados recentemente. Confira, a seguir, um resumo sobre as principais denúncias. - Harvey Weinstein No caso que foi o estopim para a avalanche de acusações em Hollywood, o outrora poderoso produtor de 65 é acusado de ter assediado e estuprado mulheres ao longo de três décadas. Entre as vítimas estão Angelina Jolie, Ashley Judd e Gwyneth Paltrow. Bob Weinstein, irmão de Harvey, também foi acusado de assédio.

- Kevin Spacey

O ator de 58 anos foi acusado pelo colega Anthony Rapp de o ter assediado fisicamente quando a vítima tinha 14 anos. O ator mexicano Roberto Cavazos fez acusações semelhantes na época em que trabalhou com Spacey no Old Vic Theatre. Após as acusações, a Netflix suspendeu a última temporada da série "House of Cards" e afastou o ator do programa, além de cancelar o lançamento do filme "Gore", protagonizado por Spacey.

- Louis C.K.

O comediante e diretor de 50 anos confirmou as acusações de assédio sexual feitas contra ele por cinco mulheres, publicadas em reportagem do "New York Times". Em dois relatos, o comediante se masturbou em frente a atrizes sem o consentimento delas. Após as denúncias, a estreia do filme "I Love You, Daddy", de Louis C.K., foi cancelada. A Netflix também cancelou a produção de um especial com o comediante.

- James Toback Segundo o "Los Angeles Times", mais de 30 mulheres denunciaram o diretor e roteirista de 72 anos de cometer assédio sexual. Autor da reportagem, Glenn Whipp disse ter sido contatado por 193 mulheres com acusações semelhantes contra Toback, autor do roteiro de filmes como "Bugsy" e "O Apostador".

- Roman Polanski

Além de ter estuprado uma garota de 13 anos em 1977, o cineasta franco-polonês de 84 anos também é alvo de, pelo menos, outras quatro acusações contra mulheres menores de idade, entre elas a atriz Charlotte Lewis. Em Paris, uma retrospectiva de sua obra foi alvo de críticas por um grupo feminista.

- Dustin Hoffman O ator que tem hoje 80 anos é acusado de ter assediado sexualmente a escritora Anna Graham Hunter, então com 17 anos, no set do telefilme "A Morte de um Caixeiro-Viajante", em 1985. Ele teria falado de sexo para ela e a apalpado. Hoffman se desculpou e disse que aquilo não "reflete" quem ele é.

- Brett Ratner

A atriz Natasha Henstridge diz ter sido forçada a fazer sexo oral no diretor de "A Hora do Rush" e "X-Men: O Confronto Final" nos anos 1990. Além dela, outras atrizes e modelos, como Olivia Munn e Jaime Ray Newman, também relatam casos semelhantes envolvendo ele. Rattner, 48, nega as acusações.

- Ed Westwick O ator conhecido por "Gossip Girl" foi acusado de estupro por Kristina Cohen e Aurélie Wynn. Ele nega. A polícia de Los Angeles abriu investigação sobre o primeiro caso. Com isso, a BBC suspendeu a exibição "Ordeal by Innocence". As gravações já iniciadas da segunda temporada de "White Gold", da Netflix, também foram suspensas.