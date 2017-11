Feira de Discos da Boca Maldita terá mais de 10 mil títulos

(foto: Divulgação)

No próximo dia 25 de novembro acontece no hotel Slaviero Slim Centro, em Curitiba, a terceira “Feira de Discos da Boca Maldita”. Serão 21 expositores de Curitiba, São Paulo, Santos, Londrina, Maringá, Joinville e Florianópolis, com mais de 10 mil títulos à venda. O hotel, um dos mais tradicionais da cidade, fica localizado na região conhecida como Boca Maldita, palco de inúmeros eventos e manifestações artísticas e culturais no centro da capital paranaense.

Para atender a demanda do público, a qualidade, preços, diversidade e estado de conservação dos LPs, foram os itens chave no processo de triagem do material que estará exposto. Abrangendo um amplo leque musical, que vai do rock e música brasileira - em todas suas vertentes - ao pop, jazz, soul, reggae, entre outros, a feira tem o formato perfeito para atender desde o colecionador iniciante à procura de clássicos acessíveis, até o veterano caçador de raridades e discos com valor um pouco mais salgado.

Camisetas temáticas - de vários gêneros musicais, filmes, gravadoras, etc - fitas k7, livros, HQs, e canecas estampadas são alguns dos produtos que também estarão à venda na feira, tudo relacionado ao tema, como não poderia deixar de ser. Além disso, durante o evento, o escritor, poeta e advogado Eduardo Mercer fará uma sessão de autógrafos do seu recém-lançado livro "Uma Fina Camada de Gelo: O Rock Autoral e a alma arredia de Curitiba". O livro faz uma espécie de raio-x de um período especialmente fértil para a cena musical curitibana: a década de 1990.

Durante o dia do evento, o café da manhã será servido até o meio-dia e para o almoço o cardápio contará com hambúrgueres artesanais. Além da localização privilegiada, o Slim Centro também vai oferecer estacionamento conveniado, no valor de R$ 15,00 por período. O preço do café da manhã para quem não estiver hospedado será de R$ 20,00.

Informações

Data: 25/11/2017

Horário: 10h às 19h

Local: Hotel Slaviero Slim Centro

Av. Luiz Xavier, 67- Centro / Curitiba-PR

Tel: (41) 3017-1000