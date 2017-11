Guarda Municipal inicia a Operação Natal em Curitiba

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

A Guarda Municipal de Curitiba dá início à Operação Natal nesta quarta-feira (22/11), com reforço no efetivo empregado em ações de patrulhamento preventivo e ostensivo nas regiões com maior concentração de pessoas. "Fizemos uma adequação na escala dos nossos guardas, em função dos horários de maior movimento no Centro da cidade", informa o diretor-geral da Guarda Municipal, Odgar Nunes Cardoso.

Módulos móveis da Guarda Municipal estarão presentes na Praça Tiradentes, no Largo da Ordem e na Rua XV de Novembro, além de patrulhamento com motos ao redor destes pontos. O reforço conta, ainda, com a ativação do módulo fixo da Guarda Municipal na Praça Osório.

Cuidados com a segurança

Mesmo com maior presença de guardas municipais nas ruas, a recomendação é manter a atenção redobrada na hora de fazer as compras de Natal e aproveitar os momentos de lazer, principalmente naqueles locais que costumam ficar mais lotados.

"O ladrão busca a oportunidade, então é de extrema importância tomar alguns cuidados básicos, como não andar com o celular na mão e não contar dinheiro em local público, como na saída do banco", orienta o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel. De preferência, evitar andar com objetos de grande valor em bolsas, que devem estar com todos os zíperes fechados e à frente do corpo.

Os cuidados também devem ser tomados por motoristas. "Novamente, o celular é um dos objetos mais visados. Além de ser infração que pode resultar em sérios acidentes de trânsito, o celular retira a atenção, mesmo quando o carro está estacionado", acrescenta Rangel.

"Ao parar o carro, evitar deixar objetos de valor no interior e transportar a bolsa no chão do veículo, nunca no banco", reforça o secretário.