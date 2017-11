Regionais de Curitiba terão feira com artesanato, horti, sebo e food truck

(foto: Ilustração:IPPUC)

As dez Administrações Regionais da cidade vão ter um novo atrativo para a população. Um decreto assinado pelo prefeito Rafael Greca, no final do mês de outubro, criou a Feira Regional para movimentar a economia dos bairros e aumentar a circulação de pessoas nas Regionais. Os horários de funcionamento e os ramos de atividade a serem explorados serão regulamentados pela Secretaria do Governo Municipal.

A partir da assinatura do decreto, os Administradores Regionais têm mais 30 dias para repassar as informações necessárias para abertura de processo licitatório para seleção dos expositores. “Queremos aumentar a circulação das pessoas pelas Regionais, promover uma interação cultural e turística nas Ruas da Cidadania”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

Vão poder participar da Feira Regional somente expositores que comprovem a condição de moradores de bairros pertencentes à Administração Regional onde pretenderá trabalhar. Os seguintes ramos de atividades estarão disponíveis: artesanato, alimentação, artes plásticas, hortifrutigranjeiros, sebo, caminhões de comida ou “food truck”.

A principal ideia da Feira Regional é desenvolver o empreendedorismo nos bairros de Curitiba e impulsionar a economia local. Segundo o secretário de Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur, as feiras são um importante estímulo ao desenvolvimento de atividades produtivas locais, valorizando a criatividade e culturas locais.

"É uma boa forma de valorizar a geração de renda, de forma criativa, lá na ponta, nos bairros", afirma ele. "A orientação do prefeito Rafael Greca é de termos nas Regionais um movimento contínuo, de forma a agregar o máximo possível à população dos bairros", definiu Jamur.

As novas Feiras Regionais vão poder funcionar no máximo duas vezes na semana, em horário que não conflite com os das demais feiras existentes na região. O valor do preço público decorrente da utilização do espaço público será estabelecido por decreto específico. As novas Feiras Regionais devem começar a funcionar no primeiro semestre de 2018 nas Administrações Regionais.