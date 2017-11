Solar do Rosário terá curso de fotografia nas férias

(foto: Divulgação)

O curso de Fotografia do Solar do Rosário tem uma opção especial para as férias: o intensivo. As aulas, divididas em cinco encontros, são ideais para iniciantes e profissionais que querem fazer reciclagem na área. O conteúdo traz muita prática e teoria, com o professor Brasílio Wille explicando e demonstrando os princípios da fotografia. Há duas turmas disponíveis: dos dias 4 a 8 de dezembro das 9h às 12h, e uma do dia 5 a 8 das 19h às 21h com a última aula no dia 9 das 9h às 12h. O investimento é de R$ 600.

Wille apresenta desde tópicos básicos sobre fotografia, desde ajustes de câmera e histórico do registro de imagens, até o olhar da fotografia e regras da composição. Na parte técnica, ele explora questões como diafragma, balanço de branco, distância focal e luminosidade. Nos momentos mais práticos, comenta também sobre exposição e velocidade, uso de flash e até transferência de dados para câmeras digitais e manipulação digital da imagem.

Para participar das aulas, o aluno precisa levar sua própria câmera digital com cartão de memória e bateria. É recomendável que ela possua o modo de exposição manual e balanço de branco personalizável.

Intensivo de férias - Fotografia Básico no Solar do Rosário

Data e Horário: Duas turmas - Manhã - de 4 a 8 de dezembro, das 9h às 12h. Noite - de 5 a 8 de dezembro, das 19h às 21h e dia 9 (sábado) das 9h às 12h

Investimento: R$ 600

Endereço: Rua Duque de Caxias, 4 - Centro Histórico, Curitiba - PR

Setor de Cursos: de segunda a sexta-feira das 10h às 19h e sábado das 9h às 13h