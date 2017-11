Primeiro-ministro do Líbano suspende decisão de renunciar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, anunciou nesta quarta-feira (22) que suspendeu sua decisão de renunciar ao cargo. Após se reunir em Beirute com o presidente Michel Aoun, Hariri disse que permanecerá no cargo e que essa decisão abre "um novo caminho para um diálogo responsável".

"Eu apresentei hoje minha renúncia ao presidente Aoun e ele me pediu para esperar antes de oferecê-la [ao Parlamento] e continuar no cargo para permitir um diálogo sobre as razões e os problemas políticos e eu aceitei essa responsabilidade", disse o premiê em um pronunciamento televisionado. Hariri regressou nesta terça a Beirute, quase três semanas após anunciar sua renúncia ao cargo e partir para a Arábia Saudita com a família de forma inesperada.

O premiê havia anunciado que renunciaria em razão de ter sido ameaçado de morte pelo grupo armado libanês Hizbullah e pelo Irã, aliado dos extremistas e principal rival da Arábia Saudita. O chefe do governo chegou a Beirute após visitas ao presidente da França, Emmanuel Macron, e do Egito, Abdel Fattah al-Sisi.

Desde o anúncio de sua renúncia, a permanência de Hariri na Arábia Saudita e o fato de não regressar ao Líbano para formalizar a demissão ao presidente da República provocaram diversas especulações. Aoun chegou a acusar o regime saudita de manter Hariri refém. A renúncia de Hariri foi interpretada como uma nova disputa entre a Arábia Saudita sunita e o Irã xiita. As duas potências do Oriente Médio já se enfrentam em outros assuntos regionais, como nas guerras no Iêmen e na Síria.