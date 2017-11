Foo Fighters e Queen of the Stone Age anunciam show extra em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As bandas Foo Fighters e Queen of the Stone Age incluíram uma segunda data de show em São Paulo em 2018. Eles vão tocar no dia 28 de fevereiro, no Allianz Parque, e no dia 27, como havia sido divulgado. A venda da nova data começa no dia 30 de novembro pelo site www.eventim.com.br, com valores de R$ 270 a R$ 740. A pré-venda para clientes dos cartões Ourocard será na segunda-feira (27). As bandas virão juntas ao Brasil para cinco shows, no Rio de Janeiro (25/2), Curitiba (2/3), Porto Alegre (4/3) e São Paulo (27 e 28/2). Há ingressos disponíveis à venda para todos os setores dos shows no Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Em São Paulo, há ingressos para a pista premium e cadeira inferior do Allianz Parque. O Queens of the Stone Age lançou seu sétimo álbum, "Villains", em agosto. Já o Foo Fighters lançou "Concrete and Gold" em setembro. A abertura dos shows em todas as datas fica por conta do grupo paulistano Ego Kill Talent.