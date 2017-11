'Em dez minutos, tudo tinha desaparecido', diz diretor de novela sobre incêndio

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A data de estreia da novela "Deus Salve o Rei", próxima trama das 19h da Globo, não deve ser alterada por causa do incêndio que destruiu parte de seu cenário no dia nove de novembro. O primeiro capítulo está previsto para ir ao ar em 9 de janeiro. Fabrício Mamberti, diretor artístico da trama, comentou o episódio durante encontro com jornalistas na sede dos estúdios Globo nesta quarta (22), no Rio. "Foi um impacto muito forte, obviamente. A gente estava na primeira semana de gravação, encantados com o cenário. E de repente, puf! Em dez minutos tudo tinha desaparecido. Teve dano material sim, mas o mais importante é que não teve ninguém ferido", disse, emocionado. Mamberti definiu a sensação de ver parte do estúdio ruir como a perda de um amigo. Segundo o diretor, no dia do incêndio, atores e integrantes do elenco lhe telefonaram chorando e perguntando o que estava acontecendo. Mas diz que a equipe superou o ocorrido depois de se reunir para cantar e dançar juntos, numa espécie de recuperação coletiva. "É engraçado porque depois que acabou aquilo, um dia depois, parecia que estávamos no primeiro dia de trabalho. A gente realmente enterrou. [...] Superamos. Doi? Dói, mas a gente reconstrói. Se tivesse vítima, aí sim seria muito duro." A TRAMA "Deus Salve o Rei" terá Marina Ruy Barbosa como a mocinha Amália e Bruna Marquezine no papel da malvada princesa Catarina entre os principais personagens. O folhetim é escrito por Daniel Adjafre e tem ar medieval no estilo de "Game of Thrones". Também compõem o elenco os atores José Fidalgo, galã português estreante em novelas brasileiras, Rômulo Estrela e Johnny Massaro e a humorista Tatá Werneck.