Em votação, atletas ganham menos assentos que o reivindicado no COB

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com um voto impugnado, a assembleia-geral do COB (Comitê Olímpico do Brasil) deu menor participação aos atletas no novo estatuto, diante do que era reivindicado. Numa votação apertada, o órgão máximo da entidade não aceitou a proposta de ampliar para 15 os representantes dos atletas em assembleia. A partir de agora, os atletas contarão com cinco assentos. Já as confederações terão 35 representantes. Pelo antigo estatuto, apenas um atleta participava do órgão. O voto do presidente da Confederação Brasileira de Rugby, Eduardo Mufarej, foi anulado após a votação terminar empatada em 15 a 15. O cartola teve que deixar a reunião antes do final, mas adiantou o seu voto em favor do pleito dos atletas de aumentar a sua participação na assembleia. Porém, quando a votação terminou empatada, o presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Alaor Gaspar Pinto Azevedo, pediu a impugnação do voto do rúgbi. Comandante da entidade desde 1995, Azevedo alegou que apenas os cartolas que estavam na reunião durante a votação poderiam ter os seus votos computados. Após um debate acalorado, os dirigentes impugnaram o voto do representante do rúgbi por 15 a 14. "Foi uma perda grande para a nossa classe. Queremos uma maior participação para ter uma democratização maior da entidade. Infelizmente, isso não aconteceu", disse o presidente da Comissão de Atletas do COB, Tiago Camilo, que também participou da comissão que reformou o estatuto da entidade. "Não é o que a sociedade esperava. Ficamos frustrados", disse Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBVela (Confederação Brasileira de Vela). Caso a votação terminasse empatada, Paulo Wanderley, atual presidente do COB, teria que desempatar. "Tenho a minha posição, mas não quero me manifestar. Vou respeitar a decisão da assembleia", disse o cartola. "Infelizmente, o ponto que será marcado é esse [a redução da participação dos atletas]. Mas vale lembrar que avançamos", acrescentou. A mudança do estatuto é uma tentativa do COB de tentar se democratizar após a renúncia de Carlos Arthur Nuzman, no mês passado. Dirigente responsável por comandar a organização dos Jogos Olímpicos de 2016, Nuzman preso no dia 5 de outubro com Leonardo Gryner, 64, seu braço direito no comitê organizador. Os dois são suspeitos de atuarem na compra de votos para a escolha da cidade para sediar os Jogos Olímpicos Há 22 anos, ele assumiu o comando do COB e ficou à frente da entidade por seis mandatos. Em outubro de 2016, o cartola venceu sua última eleição. O mandato iria até 2020. CONSELHO ADMINISTRATIVO Além da participação dos atletas na assembleia-geral, o novo estatuto criou um Conselho Administrativo, que será responsável por comandar COB. A função desse conselho será gerir o dia a dia do Comitê Olímpico do Brasil. O conselho terá 15 representantes -oito dirigentes, pelo presidente e vice (que será escolhido em março), um representante do COI, dois atletas e duas pessoas independentes escolhidas pela assembleia. As decisões serão feitas por votação. ELEIÇÃO A escolha do novo presidente do COB será mais democrática. Na reunião desta quarta, a entidade reduziu os critérios para registrar chapa. Antes, o candidato teria que ser membro do COB há cinco anos e contar com o apoio de pelo menos dez confederações. Agora, o candidato precisa ter mais de 18 anos e ter o apoio de três entidades. COMO VOTARAM OS CARTOLAS NA REFORMA DO ESTATUTO DO COB 5 ATLETAS NA ASSEMBLEIA Boxe - Mauro Silva Canoagem - João Tomasini Ginástica - Luciene Resende Handebol - Manoel Luiz Oliveira Levantamento de Peso - Henrique Montero Pentatlo Moderno - Helio Meirelles Cardoso Remo - Edson Altino Pereira Jr. Ciclismo - José Luiz Vasconcellos Taekwondo - Alberto Maciel Jr. Tênis de Mesa - Alaor Azevedo Tiro com Arco - Vicente Fernando Blumenschein Tênis - Rafael Westrupp Tiro Esportivo - Durval Balen Vôlei - Walter Pitombo Laranjeiras Wrestling - Pedro Gama Filho A FAVOR DOS 15 ATLETAS Vela - Marco Aurélio de Sá Atletismo - José Antonio Martins Fernandes Esgrima - Ricardo Machado Comissão de Atletas - Thiago Camilo Esportes Aquáticos - Miguel Cagnoni Neve - Stefano Arnhold Hipismo - Ronaldo Bittencourt Filho Judô - Silvio Acácio Borges Basquete - Guy Peixoto Triatlo - Marco Antonio de Mattos La Porta Jr. Hóquei sobre Grama - Bruno Patricio Oliveira da Silva Golfe - Euclides Antonio Gusi Badminton - Francisco Ferraz de Carvalho Representante do COI - Bernard Rajzman Rugby - Eduardo Mufarej** **Teve seu voto anulado