Ruas terão bloqueios para a abertura do Natal em Curitiba nesta quarta

(foto: Thiago Andre Costa/SMCS)

Para a abertura da programação de Natal em Curitiba, na noite desta quarta-feira (22/11), três bloqueios de ruas estão programados para a região do Largo da Ordem.

Das 17h às 22h30, haverá interrupção no tráfego de veículos no cruzamento das ruas São Francisco com Nestor de Castro; Mateus Leme com Treze de Maio e Rua do Rosário com Travessa de Castro. A ação será orientada por agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran).

As festividades do Luz dos Pinhais: Natal de Curitiba iniciam com um grande espetáculo de rua, com uma sequência de cenas natalinas que utilizam como cenário os casarões do Centro Histórico. A entrada é franca.