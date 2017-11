Grêmio muda de hotel que usará na Argentina após vazamento de gás

JEREMIAS WERNEK SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio joga nesta quarta-feira (22) em Porto Alegre, diante do Lanús-ARG, mas também está atento ao duelo da próxima semana. Tanto que o clube gaúcho acertou uma mudança em sua logística: troca de hotel em Buenos Aires. A troca é reflexo de um vazamento de gás e explosão no hotel que originalmente receberia a delegação do Grêmio, a partir da próxima segunda-feira (27). O incidente ocorreu há uma semana e o Grêmio, no primeiro contato após a ocorrência, confirmou a reserva. Mas nos últimos dias o Grêmio consultou outra vez o hotel e ouviu que ainda faltavam reparos. Para não correr o risco de ver algum serviço ser afetado, o clube se antecipou. A equipe deixará de ficar no bairro de San Telmo e se hospedará em Retiro. Mais próximo do aeroporto Aeroparque, mas um pouco mais longe de Lanús, cidade da grande Buenos Aires e palco do segundo jogo da decisão. Grêmio e Lanús-ARG se enfrentam sem gol qualificado.