Técnico mais longevo do Brasil deixa o Londrina após quase sete anos

MARCELLO DE VICO E NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chegou ao fim a Era Cláudio Tencati no Londrina. Técnico mais longevo do Brasil até então, ele trabalhou no clube paranaense por quase sete anos: de abril de 2011 até esta quarta-feira (22), dia em que chegou a um acordo com a diretoria para deixar o cargo. O anúncio oficial será feito nesta quinta-feira (23), com pronunciamentos da diretoria do clube e de Tencati. A saída de Cláudio Tencati foi uma opção do próprio treinador. Ele considera que seu ciclo no Londrina chegou ao fim, e agora pretende seguir em busca de novos desafios na carreira. Desde que assumiu o Londrina, Tencati conseguiu levar o time da Série D para a Série B do Brasileiro e ainda conquistou o título da Primeira Liga nesta temporada e o Estadual de 2014. Nos últimos dois anos, brigou pelo acesso à Série A até as últimas rodadas: foi sexto colocado em 2016 e está em quinto nesta temporada, já sem chances de classificação. A despedida do treinador pelo time paranaense acontecerá no sábado (25), contra o Vila Nova-GO, no Serra Dourada, em jogo válido pela última rodada da Série B do Brasileiro.