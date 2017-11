Prazo para vacinação contra HPV é ampliado até 30 de novembro

(foto: SMCS)

A Secretaria Municipal da Saúde encerra no dia 30 de novembro a vacinação para jovens de 15 a 26 anos, de ambos os sexos, contra o HPV. A imunização para essa faixa etária havia sido ampliada em 21 de agosto, seguindo uma orientação do Ministério da Saúde, reforçada pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

“Todos os jovens entre 15 e 26 anos podem se vacinar contra o HPV em qualquer um dos 110 postos de saúde de Curitiba até o dia 30 e, a partir de 1º de dezembro, a vacina volta a ser oferecida apenas ao público-alvo inicial”, explica o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde, Alcides Augusto de Oliveira.

Quem segue beneficiado com a imunização a partir de dezembro são meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos e jovens de 9 a 26 anos que vivem com Aids/HIV em tratamento de câncer ou transplantados.

A estratégia da ampliação da vacina para jovens havia sido adotada em todo o país para esgotar lotes próximos à data de vencimento. Mesmo sem vacinas com prazo de validade com risco de vencer, Curitiba aderiu à orientação nacional.

É importante destacar que para essa faixa etária, o esquema vacinal é feito em três doses, com intervalo de dois meses e o segundo, de seis meses. Aos jovens da faixa ampliada vacinados com a primeira dose até o dia 30 de novembro, será garantida as doses complementares.

Proteção

No sexo feminino, a vacina protege contra o câncer de colo de útero, que atualmente é o terceiro mais frequente e a quarta causa de morte por câncer em mulheres no Brasil.

Para os homens, o objetivo é proteger contra os cânceres de garganta, pênis e ânus. Além disso, previne mais de 98% das verrugas genitais. A vacina é reconhecida internacionalmente e estimula a produção de anticorpos específicos para os quatro tipos do HPV que circulam no Brasil.