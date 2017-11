Risco de rebaixamento do Coritiba é de 2%

O técnico do Coritiba, Marcelo Oliveira (foto: Geraldo Bubniak)

O risco de rebaixamento do Coritiba no Campeonato Brasileiro de 2017 é de 2,5%. O cálculo é do Chancedegol.com.br. Para chegar a essa número, o site considera o grau de dificuldade de cada equipe nos jogos restantes na competição. A força de cada time é determinada com base nos resultados dos últimos 12 meses.

O Atlético-GO já está matematicamente rebaixado. Com isso, mais três times vão cair para a Série B. Os “favoritos” para a queda são o Avaí (93,5%), o Sport (87,2%), a Ponte Preta (73,5%) e o Vitória (43,2%).

Três fatores colocam o Coritiba em situação favorável: vantagem de pontos em relação aos concorrentes diretos, superioridade nos critérios de desempate e grau de dificuldade da tabela.

O Coxa tem quatro pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Ou seja, com uma vitória neste domingo, contra o São Paulo, fica matematicamente livre do risco de queda, com uma rodada de antecedência. Existe a possibilidade de escapar já nesta rodada até mesmo com um empate. Nesse caso, porém, teria que contar com uma combinação de resultados.

Outra vantagem para o Coritiba é o fato de ter maior número de vitórias em relação aos rivais e melhor saldo de gols. Caso empate em pontos com esses adversários, fica à frente na tabela no critério de desempate.

A tabela também indica um caminho “menos complicado” para o Coritiba, que receberá o São Paulo no Couto Pereira e jogará com a Chapecoense em Santa Catarina. Outro ponto favorável da tabela é que dois concorrentes diretos do Coxa, o Vitória e a Ponte Preta, vão se enfrentar neste fim de semana. O perdedor desse confronto ficará em situação muito complicada. Em caso de empate, os dois seguem bem atrás do Coritiba.

O RISCO DE REBAIXAMENTO

Clube Pts Jogos V E D Saldo Risco 15º Coritiba 43 36 11 10 15 -7 2.5 % 16º Vitória 40 36 10 10 16 -8 43.2 % 17º Ponte Preta 39 36 10 9 17 -13 73.5 % 18º Sport 39 36 10 9 17 -14 87.2 % 19º Avaí 39 36 9 12 15 -20 93.5 % 20º Atlético-GO 34 36 9 7 20 -18 100.00 %

A TABELA

Jogos dos times ameaçados pelo rebaixamento

37ª rodada

Coritiba x São Paulo

Ponte Preta x Vitória

Fluminense x Sport

Avaí x Atlético-PR

38ª rodada

Chapecoense x Coritiba

Vasco x Ponte Preta

Santos x Avaí

Sport x Corinthians

Vitória x Flamengo