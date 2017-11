Consultora de divórcio 'brinca' com Fátima Bernardes ao vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes, 55, que recentemente assumiu namoro com o advogado pernambucano Túlio Gadêlha, 30, gargalhou ao ser elogiada por duas consultoras de divórcio, as amigas Tabata e Fabiana, que criaram um canal no YouTube após se separarem dos seus ex-companheiros. Durante o "Encontro com Fátima" (Globo) desta quarta (22), a apresentadora pediu à dupla que desse dicas para "seguir o baile" após um término. "Seguir o baile, vamos lá", respondeu Tabata. "Se bem que, Fátima, desculpa, mas você está seguindo o baile muito bem, hein, preciso falar!", completou, entre risos. A plateia aplaudiu com entusiasmo e os outros convidados da atração riram. "Digamos que o baile foi longo, mas... O intervalo do baile foi longo, mas...Eu quero pegar as dicas todas, a gente está sempre querendo aprender", disse Fátima, com bom humor. O perfil da Globo no Facebook também brincou com o ocorrido. "Se for pra não seguir o baile que nem a Fatinha, eu nem sigo", diz uma publicação sobre o programa.

NOVO ROMANCE O namoro com Gadêlha veio à público um ano após Fátima se separar de William Bonner, 54, âncora do "Jornal Nacional". No começo de novembro, Fátima e Gadêlha foram flagrados juntos em um shopping no Rio de Janeiro. Depois, o casal trocou declarações no Instagram. Fátima publicou em sua conta uma imagem em que aparece andando de bicicleta ao lado de Gadêlha. "'Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer' Lô e Márcio Borges", escreveu a apresentadora na legenda, fazendo menção à música "Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor", conhecida na voz de Milton Nascimento. O advogado, por sua vez, compartilhou uma imagem ao lado de Bernardes em uma estrada de terra. "'e o meu caminho vai ser teu caminho/ Encontraremos a felicidade'. Zé Manoel", escreveu ele, se referindo à música "Valsa da Ilusão", de Zé Manoel.