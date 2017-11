Desembolsos do BNDES caem 20% e atingem valor mais baixo desde 2003

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os desembolsos de recursos pelo BNDES somaram R$ 55,180 bilhões entre janeiro e outubro de 2017. O número, que representa uma queda de 20% com relação ao mesmo período do ano anterior, é o pior para o mês desde 2003, em valores atualizados pela inflação. A queda nos desembolsos reflete ainda dificuldades na indústria, que pegou no banco apenas R$ 12,204 bilhões no ano, queda de 49% com relação ao verificado entre janeiro e outubro de 2016. Em valores corrigidos, é o volume mais baixo da série histórica divulgada pelo BNDES, iniciada em 1995. Houve queda também nos desembolsos para os setores de comércio e serviços, que somam R$ 11,552 bilhões (20% a menos que em 2016), e de infraestrutura, que somam R$ 19,682 bilhões (49% a menos). Apenas a agropecuária registrou crescimento, de 9%, para R$ 11,741 bilhões. As consultas por novos financiamentos, etapa que melhor reflete o desempenho da economia, apresentaram queda de 14% entre janeiro e outubro, somando R$ 81,550 bilhões no período -também o menor volume desde 2003. Os enquadramentos -etapa de qualificação dos projetos- caíram 11%, para R$ 73,439 bilhões, e as aprovações, 13%, para R$ 54,432 bilhões. Em nota para comunicar o desempenho do período, o BNDES destacou o crescimento da participação de micro, pequenas e médias empresas (MPME) na busca por financiamento. O volume de recursos liberado para essas empresas cresceu 8% entre janeiro e outubro, fechando o período em R$ 23,670 bilhões.