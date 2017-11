Temer nomeará aliado de Cunha para comandar articulação política

BRUNO BOGHOSSIAN E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer nomeará o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) para chefiar a articulação política do Palácio do Planalto, como ministro da Secretaria de Governo. Na noite de terça-feira (21), em conversa com parlamentares da base aliada, o peemedebista foi convencido a recuar na permanência do ministro Antônio Imbassahy na pasta.

Para oficializar a nomeação, o presidente se reuniu com Marun na manhã desta quarta-feira (22), quando o parlamentar disse que não pretende ser candidato à reeleição, condição estabelecida por Temer para a escolha. O novo ministro será anunciado nos próximos dias. A Secretaria de Comunicação Social disse que há conversas sobre o assunto, mas que Imbassahy segue no cargo de ministro. Marun foi indicado pela bancada do PMDB na Câmara.

Ele foi o principal líder da tropa de choque do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) no processo que levou à cassação e à prisão do parlamentar fluminense. O nome de Marun enfrentava resistência de alguns partidos, como o PR e o PSD, que chegaram a sugerir nos bastidores a manutenção de Imbassahy no posto. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendia a manutenção do ministro tucano.

A maioria dos partidos da base aliada, entretanto, cobrava a saída do tucano do posto desde que o PSDB começou a se afastar do governo. Temer chegou a admitir a permanência de Imbassahy, mas decidiu bater o martelo em um esforço para destravar a votação da reforma da Previdência. Aliados de Temer acreditavam que a permanência do tucano inviabilizaria a conquista de votos para aprovar a proposta.

PARÓDIA

Em outubro, Marun protagonizou polêmica durante a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. Batendo palmas e dançando, Marun se aproximou de jornalistas no plenário e entoou o refrão da música "Tudo Está no Seu Lugar", comemorando o não prosseguimento da denúncia antes mesmo do fim da votação. A paródia irritou o cantor Benito Di Paula, que disse que se sentiu desrespeitado.