1º Festival Baixa Gastronomia de Curitiba acontece no fim de semana

O Festival vai reunir em um só local uma variedade de comidinhas populares, denominadas “baixa gastronomia” mas que em dias de crise podemos dizer que sim estão em alta.

Clássicos como x salada, x bacon, pastel de feira, coxinha, risóles, sanduíche de pernil, pão com bolinho caldo de cana e pizza serão algumas das opções que o evento vai oferecer aos moradores da cidade. Além disso, uma variedade de doces populares e diversas porções de petiscos também já estão confirmados no cardápio.

Para aqueles que buscam algo diferente, a opção vai ser a a coxinha e o pastel recheado com sorvete, isso mesmo, massa de pastel com recheio de sorvete e massa de coxinha com recheio de sorvete, o que chama a atenção é que ambas serão feitas ao modo tradicional, em uma fritadeira e também uma versão do famoso Bolovo paulista, o Kibolovo.

O 1º Festival Baixa Gastronomia de Curitiba, vai acontecer nos dias 25 e 26 de novembro das 11 as 19hs na Praça N.S. de Salette em frente ao Palácio Iguaçu.

O evento é Pet Friendly ideal para reunir familiares e amigos e conta com uma praça de alimentação a céu aberto.

Serviço:

1º Festival Baixa Gastronomia de Curitiba

Datas: 25 e 26 de novembro -sábado e domingo

Horário: 11 as 18hs

Local: Praça N.S. de Salette -em frente ao Palácio Iguaçu

Entrada Livre .